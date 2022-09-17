Азербайджан ухудшил позиции в мировом рейтинге по скорости интернета

В августе этого года Азербайджан, опустившись на одну ступень в рейтинге стран по скорости мобильного интернета, занял 61-е место.

В августе этого года Азербайджан, опустившись на одну ступень в рейтинге стран по скорости мобильного интернета, занял 61-е место.

Как передает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, скорость мобильного интернета в стране составила 30,89 МБ/с.

При этом, в прошлом месяце Азербайджан занял 122-е место в мире по средней скорости фиксированного широкополосного интернета, что на одну ступень меньше по сравнению с июлем. Так, в августе средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране составила 22,15 МБ/с.

В целом, было проведено исследование в 182 странах мира относительно скорости фиксированного широкополосного интернета. На первом месте Сингапур (219,01 МБ/с), а на последнем - Афганистан (1,9 МБ/с). В рейтинге по мобильному интернету Норвегия занимает первое место со скоростью 122,77 МБ/с, а Куба заняла 140-е место со скоростью 4,15 МБ/с.