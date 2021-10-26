Азербайджан участвует в Международном конгрессе астронавтики в Дубае

Делегация Космического агентства Азербайджана (Азеркосмос) при Министерстве цифрового развития и транспорта, принимает участие в Международном конгрессе астронавтики, который проходит в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) с 25 по 29 октября.

Делегация Космического агентства Азербайджана (Азеркосмос) при Министерстве цифрового развития и транспорта, принимает участие в Международном конгрессе астронавтики, который проходит в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) с 25 по 29 октября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Ежегодный конгресс, проводящийся Международной астронавтической федерацией, собирает представителей космической сферы на глобальном уровне. В этом году конгресс посвящен теме "Предпримем шаг, внедрим новшество и сделаем открытие ради человечества". В конгрессе принимают участие официальные лица космической сферы различных стран, представители правительственных и неправительственных организаций, международных организаций, известных научно-исследовательских центров, деятели науки в космической сфере и космонавты.

Делегация "Азеркосмоса", представленная на конгрессе стендами IAC 2023 Baku и "Азеркосмос", подробно проинформировала участников мероприятия об истории космической отрасли Азербайджана, реализуемых в стране космических программах и роли спутников.

На церемонии открытия были представлены панельные презентации, посвященные опыту ведущих космических агентств мира и развивающихся стран в этой области, пути их развития, а также новшествам в мировой спутниковой индустрии, использованию и возможностям малых спутников в применении инновационных технологий для исследований и разработок.

На панельных выступлениях было рассказано о достижениях Азербайджана в космической сфере за последние 10 лет, деятельности Космического агентства, установлении глобальной и региональной космической дипломатии и партнерства, постоянном развитии знаний и навыков в области космической науки, образования и промышленности, а также важности сотрудничества, установленной в области услуг телекоммуникаций и наблюдения Земли, для нашей страны.

Международный конгресс астронавтики проводится в арабском регионе впервые за его 70-летнюю историю. В повестке дня конгресса новые мировые космические тенденции с интересными и насыщенными программами, такими как миссия ОАЭ на Марс и Global Networking Forum.

На пленарных заседаниях и технических сессиях, которые состоятся в течение следующих дней, участники обменяются мнениями об использовании искусственного интеллекта в космической сфере, современных спутниковых решениях, важности науки и инновационных технологий, укреплении человеческого капитала и текущих реализуемых инициативах.

Нынешний конгресс является важной платформой для того, чтобы сделать космические возможности и новые тенденции доступными и полезными для всех путем укрепления международных связей между развивающимися странами.

В 2023 году в Баку пройдет 74-й Международный конгресс астронавтики. Этот конгресс откроет новые возможности для дальнейшего развития экосистемы космического сектора, привития важности космоса для будущих поколений и внесения вклада в инициативы в космической сфере в нашей стране.