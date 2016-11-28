Азербайджан станет центром электронной торговли

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан намерен превратиться в региональный центр электронной торговли.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра связи и высоких технологий Эльмир Велизаде на пресс-конференции, посвященной выставке BakuTel-2016.

"Сейчас Китай стоит во главе мировой электронной торговли. Таким образом, планируется доставка товаров в Китай, а отсюда – по другим направлениям. Уже проведен первый довольно успешный эксперимент. Проект реализован рамках сотрудничества с Silkway", - добавил Э.Ализаде.

Отметим, что грузовая авиакомпания Silkway доставляет товары из Китая в Азербайджан, а отсюда развозит по другим направлениям.