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    Азербайджан станет центром электронной торговли

    Об этом заявил замминистра связи и высоких технологий Эльмир Велизаде

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан намерен превратиться в региональный центр электронной торговли.

    Как сообщает Report, об этом заявил замминистра связи и высоких технологий Эльмир Велизаде на пресс-конференции, посвященной выставке BakuTel-2016.

    "Сейчас Китай стоит во главе мировой электронной торговли. Таким образом, планируется доставка товаров в Китай, а отсюда – по другим направлениям. Уже проведен первый довольно успешный эксперимент. Проект реализован рамках сотрудничества с Silkway", - добавил Э.Ализаде.

    Отметим, что грузовая авиакомпания Silkway доставляет товары из Китая в Азербайджан, а отсюда развозит по другим направлениям. 

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