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    ​Азербайджан создает совместную рабочую группу с Microsoft

    Рабочая группа проанализирует нынешнюю ситуацию и выдвинет конкретные предложения относительно перспектив сотрудничества

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности министра связи и высоких технологий Рамин Гулузаде сегодня встретился с находящимся с визитом в Азербайджане главным менеджером корпорации Microsoft по странам Центральной и Восточной Европы Майклом Коглером.

    Как сообщили Report в министерстве, в ходе встречи состоялись обсуждения по вопросам лицензирования программного обеспечения Microsoft, используемого в госструктурах Азербайджана, партнерства с министерством связи и высоких технологий в данном вопросе, внедрение новых технологий в алгоритмах электронной подписи.

    М.Коглер отметил, что компания Microsoft заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном и дальнейшем расширении этого сотрудничества.

    Р.Гулузаде сообщил, что министерство открыто для данного сотрудничества и на основе выдвинутых предложений будет рассмотрен вопрос создания рабочей группы.

    Рабочая группа проанализирует нынешнюю ситуацию и выдвинет конкретные предложения относительно перспектив сотрудничества. 

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