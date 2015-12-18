​Азербайджан создает совместную рабочую группу с Microsoft

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности министра связи и высоких технологий Рамин Гулузаде сегодня встретился с находящимся с визитом в Азербайджане главным менеджером корпорации Microsoft по странам Центральной и Восточной Европы Майклом Коглером.

Как сообщили Report в министерстве, в ходе встречи состоялись обсуждения по вопросам лицензирования программного обеспечения Microsoft, используемого в госструктурах Азербайджана, партнерства с министерством связи и высоких технологий в данном вопросе, внедрение новых технологий в алгоритмах электронной подписи.

М.Коглер отметил, что компания Microsoft заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном и дальнейшем расширении этого сотрудничества.

Р.Гулузаде сообщил, что министерство открыто для данного сотрудничества и на основе выдвинутых предложений будет рассмотрен вопрос создания рабочей группы.

Рабочая группа проанализирует нынешнюю ситуацию и выдвинет конкретные предложения относительно перспектив сотрудничества.