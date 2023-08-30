Азербайджан совместно с ЕБРР приступил к реализации нового проекта

Агентство информационно-коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) приступило к реализации проекта "Повышение знаний и навыков сотрудников регулирующего орган

Агентство информационно-коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) приступило к реализации проекта "Повышение знаний и навыков сотрудников регулирующего органа".

Как сообщили Report в Агентстве, в связи с этим состоялась первая онлайн-встреча сторон.

Новый проект будет осуществляться в несколько этапов. Это совершенствование деятельности регулирующего органа, проведение анализа рынка, разработка методики оценки уровня конкуренции на рынке, проведение тренингов для повышения уровня знаний и квалификации сотрудников Агентства информационно-коммуникационных технологий и пр.

Проект будет реализован при финансовой поддержке ЕБРР.