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Азербайджан совместно с ЕБРР приступил к реализации нового проекта

Азербайджан совместно с ЕБРР приступил к реализации нового проекта Агентство информационно-коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) приступило к реализации проекта "Повышение знаний и навыков сотрудников регулирующего орган
ИКТ
30 августа 2023 г. 11:11
Азербайджан совместно с ЕБРР приступил к реализации нового проекта

Агентство информационно-коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) приступило к реализации проекта "Повышение знаний и навыков сотрудников регулирующего органа".

Как сообщили Report в Агентстве, в связи с этим состоялась первая онлайн-встреча сторон.

Новый проект будет осуществляться в несколько этапов. Это совершенствование деятельности регулирующего органа, проведение анализа рынка, разработка методики оценки уровня конкуренции на рынке, проведение тренингов для повышения уровня знаний и квалификации сотрудников Агентства информационно-коммуникационных технологий и пр.

Проект будет реализован при финансовой поддержке ЕБРР.

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Версия на английском языке Azerbaijan starts implementation of new project with EBRD
Версия на азербайджанском языке İKTA EBRD ilə yeni layihənin icrasına başlayıb

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