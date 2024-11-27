Азербайджан расширит поддержку стран Карибского бассейна в сфере управления климатическими рисками - ЭКСКЛЮЗИВ

15:11 Азербайджан на основе нового соглашения со странами-членами ООН на следующих этапах поддержки управления климатическими рисками передаст космические данные малым островным государствам Тихого океана и Карибского бассейна, обеспечив им создание собс

Азербайджан на основе нового соглашения со странами-членами ООН на следующих этапах поддержки управления климатическими рисками передаст космические данные малым островным государствам Тихого океана и Карибского бассейна, обеспечив им создание собственных программ.

Об этом Report рассказал заместитель председателя правления Космического агентства ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Дунай Бадирханов.

Он отметил, что в рамках проекта этим странам будет предоставлена ​​космическая информация и технические знания в сфере оценки засухи, контроля за уровнем углекислого газа в атмосфере, управления водными ресурсами и мониторинга вырубки лесов.

По словам Бадирханова, растущая роль Азербайджана в космической сфере и активное участие в поддержке борьбы с изменением климата, и данная инициатива является также важной платформой для демонстрации глобального лидерства Азербайджана в климатической борьбе.

Он добавил, что Агентство с помощью полученной информации оказывает большую поддержку учреждениям, борющимся с изменением климата в малых островных государствах - Конго, Тувалу, Доминиканская Республика, Багамы и Папуа-Новая Гвинея.