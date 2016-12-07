Баку. 7 декабря.REPORT.AZ/ Азербайджан проявляет интерес к новому поколению космических аппаратов – беспилотному дирижаблю Stratobus. Эта не имеющая аналогов в мире технология совмещает в себе функции спутника и беспилотника.

Как сообщает Report, министерство связи и высоких технологий положительно восприняло эту идею.

Отметим, что представленный французской компанией Thales Alenia Space аппарат StratoBus сможет выполнять самые разные задачи. К примеру, осуществлять наблюдения за государственными границами, водным бассейном и пр. На борту аппарата может быть установлено телекоммуникационное оборудование для улучшения качества мобильной связи или повышения точности навигации в густонаселенных районах.

Внешне аппарат будет напоминать дирижабль и сможет самостоятельно подниматься на заданную высоту и удерживать там нужное положение при помощи двух саморегулирующихся электрических моторов. Эксплуатировать летающий аппарат предлагается на высоте около 20 км.

На данный момент технологию приобрел только Сингапур. Себестоимость воздушных аппаратов будет в 5-10 раз дешевле спутников. Срок их службы составит пять лет.