Азербайджан продвинулся в рейтинге по скорости широкополосного интернета

В декабре 2022 года Азербайджан в рейтинге стран по скорости мобильного интернета занял 61-ое место с показателем 34,93 МБ/с, что на три позиции ниже чем в ноябре.

В декабре 2022 года Азербайджан в рейтинге стран по скорости мобильного интернета занял 61-ое место с показателем 34,93 МБ/с, что на три позиции ниже чем в ноябре.

Об этом Report передает со ссылкой на Speedtest Global Index.

В декабре прошлого года Азербайджан занял 116-е место в мире по средней скорости фиксированного широкополосного интернета, что на две ступени выше по сравнению с ноябрем. В декабре средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране составила 27,15 МБ/с.

Исследование было проведено в 178 странах мира относительно скорости фиксированного широкополосного интернета. На первом месте Сингапур (225,71 МБ/с), а на последнем - Куба (1,91 МБ/с).

В рейтинге по скорости мобильного интернета Катар занимает первое место со скоростью 169,51 МБ/с, а Афганистан - последнее 141-е место со скоростью 5,18 МБ/с.