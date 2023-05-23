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Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по скорости интернета

Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по скорости интернета В апреле этого года Азербайджан занял 116-ое место среди 180 стран по скорости фиксированного широкополосного интернета. Средняя скорость загрузки составила 28,83 Мбит/с.
ИКТ
23 мая 2023 г. 12:00
Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по скорости интернета

В апреле этого года Азербайджан занял 116-ое место среди 180 стран по скорости фиксированного широкополосного интернета. Средняя скорость загрузки составила 28,83 Мбит/с.

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, Азербайджан продвинулся на две ступени по сравнению с показателем за март.

В рейтинг по скорости фиксированного широкополосного интернета первое место занял Сингапур (242,01 МБ/с), а последнее место - Куба (1,97 МБ/с).

В прошлом месяце Азербайджан опустился на четыре ступени по скорости мобильного интернета, заняв 58-ое место среди 138 стран.

В списке мобильных операторов Катар занял первое место (189,98 МБ/с), а Йемен - последнее (3,98 МБ/с).

Кроме того, в марте город Баку опустился на одну ступень по скорости мобильного интернета (41,10 МБ/с), заняв 74-е место среди 171 города. По скорости фиксированного широкополосного интернета столица Азербайджана поднялась на одну ступень и заняла 136-е место (30,93 МБ/с).

Среди городов первое место по скорости мобильного интернета занял Эр-Райян (Катар), где скорость загрузки составила 199,28 МБ/с, а последнее место - столица Афганистана Кабул (4 МБ/с).

В рейтинг городов по фиксированному широкополосному интернету вошли 192 города. Возглавила список столица Китая Пекин (260,14 МБ/с), а Гавана оказалась последней в рейтинге (1,88 МБ/с).

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Версия на английском языке Azerbaijan advances in world ranking in terms of internet speed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan apreldə sabit genişzolaqlı internetin sürətinə görə 2 pillə irəliləyib

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