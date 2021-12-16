Азербайджан продвинулся на три ступени по скорости широкополосного интернета

В ноябре этого года Азербайджан занял 121-е место среди 181 страны мира по средней скорости фиксированного широкополосного интернета.

В ноябре этого года Азербайджан занял 121-е место среди 181 страны мира по средней скорости фиксированного широкополосного интернета.

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране в прошлом месяце составила 16,47 Мбит/с.

Отмечается, что Азербайджан, опустившись на три ступени по скорости мобильного интернета, расположился на 64-й строчке со скоростью 28,28 Мбит/с.

На первом месте по скорости широкополосного интернета Сингапур (184,65 MB/S), на последнем - Афганистан (1,67 Мбит/с).

По мобильному интернету опережают другие страны Объединенные Арабские Эмираты (136,42 Мбит/с), замыкает рейтинг Афганистан - 138-е место со скоростью 5,24 Мбит/с.