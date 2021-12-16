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Азербайджан продвинулся на три ступени по скорости широкополосного интернета

Азербайджан продвинулся на три ступени по скорости широкополосного интернета В ноябре этого года Азербайджан занял 121-е место среди 181 страны мира по средней скорости фиксированного широкополосного интернета.
ИКТ
16 декабря 2021 г. 11:20
Азербайджан продвинулся на три ступени по скорости широкополосного интернета

В ноябре этого года Азербайджан занял 121-е место среди 181 страны мира по средней скорости фиксированного широкополосного интернета.

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране в прошлом месяце составила 16,47 Мбит/с.

Отмечается, что Азербайджан, опустившись на три ступени по скорости мобильного интернета, расположился на 64-й строчке со скоростью 28,28 Мбит/с.

На первом месте по скорости широкополосного интернета Сингапур (184,65 MB/S), на последнем - Афганистан (1,67 Мбит/с).

По мобильному интернету опережают другие страны Объединенные Арабские Эмираты (136,42 Мбит/с), замыкает рейтинг Афганистан - 138-е место со скоростью 5,24 Мбит/с.

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Версия на английском языке Azerbaijan advances by 2 steps in Speedtest Global Index
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan noyabrda genişzolaqlı internetin sürətinə görə 2 pillə irəliləyib

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