Азербайджан продвинулся на 3 ступени по средней скорости широкополосного интернета

В июне этого года Азербайджан занял 122-е место среди 181 страны мира по средней скорости фиксированного широкополосного интернета.

В июне этого года Азербайджан занял 122-е место среди 181 страны мира по средней скорости фиксированного широкополосного интернета.

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране в прошлом месяце составила 25,59 Мбит/с.

Отмечается, что Азербайджан, продвинувшись на 2 ступени по скорости мобильного интернета, расположился на 66-й строчке со скоростью 37,11 Мбит/с.

На первом месте по скорости широкополосного интернета Монако (260,74 Мбит/с), на последнем - Туркменистан (4,49 Мбит/с).

По мобильному интернету опережают другие страны Объединенные Арабские (193,51 Мбит/с), замыкает рейтинг Афганистан - 137-е место со скоростью 7,37 Мбит/с.