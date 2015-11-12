​Азербайджан привлек первый кредит от Японии

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ ОАО "Азеркосмос" подписало кредитное соглашение на сумму 100 млн. евро с Японской банковской корпорацией Sumitomo Mitsui (Sumitomo Mitsui Banking Corporation, SMBC) и Mizuho Bank сроком на 11 лет. Кредит, гарантом которого выступает французское экспортно-кредитное агентство COFACE, предусмотрен для финансирования первого спутника Азербайджана по наблюдению за поверхностью Земли из космоса Azersky. Об этом сообщили Report в "Азеркосмос".

В рамках соглашения французская компания Airbus DS обеспечивает "Азеркосмос" спутниковой системой, запущенной на орбиту 30 июня 2014 года. Сюда входят сегмент наземного управления, оборудование для автоматической обработки спутниковых изображений, наземная приемная станция, миссионное оборудование и соответствующие услуги.

Отметим, что единственный спутниковый оператор на Кавказе ОАО "Азеркосмос" предлагает высококачественные спутниковые услуги в области телекоммуникаций и географической разведки. Управляемый "Азеркосмос" спутник Azerspace-1 запущен на орбиту в феврале 2013 года, находится на позиции 46 градусов восточной долготы и охватывает регион Европы, Африки, Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии. Срок эксплуатации спутника на орбите составит, как минимум, 15 лет. Его полезная нагрузка включает в себя 36 транспондеров. С декабря 2014 года "Азеркосмос" получил управление над вторым по счету спутником Азербайджана Azersky, тем самым приступив к коммерческой деятельности по наблюдению за поверхностью Земли из космоса, включая оказание геоинформационных услуг. Стратегический план развития компании включает расширение охвата и спектра услуг. С этой целью "Азеркосмос" планирует запуск на орбиту второго телекоммуникационного спутника Azerspace-2 на позиции 45 градусов восточной долготы.