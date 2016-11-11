Азербайджан присоединился к научной общеевропейской интернет-сети GÉANT

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанская научно-исследовательская сеть AzScienceNet присоединилась к общеевропейской GÉANT, что позволит ученым и студентам из Азербайджана обмениваться опытом и налаживать сотрудничество со своими коллегами из разных стран мира, сообщает Report со ссылкой на RealWire.

Финансируемый Европейским союзом проект научно-образовательной компьютерной сети (EaPConnect) нацелен на создание сети исследований и образования мирового класса (R&E) в регионе "Восточного партнерства", объединяющего Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину в единую Европейскую сеть GÉANT. Данный проект осуществляется в соответствии с Европейской политикой соседства, которая поддерживает повышенную взаимосвязанность и экономическое развитие ЕС и его соседей.

Академик-секретарь НАНА (Национальной академии наук Азербайджана), директор Института информационных технологий при академии Расим Алгулиев заявил, что присоединение к европейской сети откроет дверь новым возможностям для Азербайджан и приблизит азербайджанское общество ближе к Европе.

"Вместе мы сможем обнаружить больше решений для тех вызовов, которые стоят перед нами. Я верю, что EaPConnect принесет позитивные изменения всему региону", - заявил он.

В свою очередь CEO GÉANT Стив Коттер подчеркнул, что "Восточное партнерство" быстро эволюционирует, и GÉANT горд тем фактом, что первым соединил регион и европейское пространство.

Отмечается, что связь в рамках проекта между Баку и венгерским Будапештом имеет пропускную способность один гигабит/сек. и позволит 30 азербайджанским институтам принять участие в глобальных исследованиях.