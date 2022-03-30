Азербайджан принял участие в конференции Международной федерации астронавтики

Делегация Космического агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта (“Азеркосмос”) принимает участие в конференции “Весенние встречи” Международной федерации космонавтики, которая пройдет с 28 марта в Париже, Франция.

Делегация Космического агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта (“Азеркосмос”) принимает участие в конференции “Весенние встречи” Международной федерации космонавтики, которая проходит с 28 марта в Париже (Франция).

Об этом сообщает Report.

Председатель агентства Самеддин Асадов, выступая на мероприятии, рассказал о подготовке к Международному конгрессу астронавтики, который пройдет в Баку в 2023 году после 50-летнего перерыва, в том числе о деятельности Агентства в космической сфере и вкладе в космическую экосистему страны.

На конференции состоялась сессия с участием официальных представителей Национального агентства США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Европейского космического агентства и Канадского космического агентства. На сессии была затронута цель открытия тайн Солнечной системы с помощью космического телескопа James Webb, подчеркнута важность международного сотрудничества для осуществления этой миссии.