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Азербайджан принял участие в конференции Международной федерации астронавтики

Азербайджан принял участие в конференции Международной федерации астронавтики Делегация Космического агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта (“Азеркосмос”) принимает участие в конференции “Весенние встречи” Международной федерации космонавтики, которая пройдет с 28 марта в Париже, Франция.
ИКТ
30 марта 2022 г. 11:10
Азербайджан принял участие в конференции Международной федерации астронавтики

Делегация Космического агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта (“Азеркосмос”) принимает участие в конференции “Весенние встречи” Международной федерации космонавтики, которая проходит с 28 марта в Париже (Франция).

Об этом сообщает Report.

Председатель агентства Самеддин Асадов, выступая на мероприятии, рассказал о подготовке к Международному конгрессу астронавтики, который пройдет в Баку в 2023 году после 50-летнего перерыва, в том числе о деятельности Агентства в космической сфере и вкладе в космическую экосистему страны.

На конференции состоялась сессия с участием официальных представителей Национального агентства США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Европейского космического агентства и Канадского космического агентства. На сессии была затронута цель открытия тайн Солнечной системы с помощью космического телескопа James Webb, подчеркнута важность международного сотрудничества для осуществления этой миссии.

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Версия на английском языке Azerbaijan takes part in conference of Int'l Astronautical Federation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının konfransına qatılıb

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