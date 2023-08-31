Азербайджан принимает участие в IT-выставке в Пакистане

Азербайджан участвует в выставке информационных технологий ITCN Asia, которая будет длиться с сегодняшнего дня по 2 сентября в пакистанском городе Карачи.

Азербайджан участвует в выставке информационных технологий ITCN Asia, которая будет длиться с сегодняшнего дня по 2 сентября в пакистанском городе Карачи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Главными партнерами выставки, организованной в городском экспо-центре, являются компании Google, P@SHA и UNIFONIC.

Помимо Азербайджана, в IT-выставке принимают участие 100 иностранных представителей из 8 стран, в том числе Китая, Сингапура, ОАЭ, Саудовской Аравии и США, а также более 450 организаций.

На выставке установлено более 400 стендов, на которых представлены мировые бренды.