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Азербайджан принимает участие в IT-выставке в Пакистане

Азербайджан принимает участие в IT-выставке в Пакистане Азербайджан участвует в выставке информационных технологий ITCN Asia, которая будет длиться с сегодняшнего дня по 2 сентября в пакистанском городе Карачи.
ИКТ
31 августа 2023 г. 13:03
Азербайджан принимает участие в IT-выставке в Пакистане

Азербайджан участвует в выставке информационных технологий ITCN Asia, которая будет длиться с сегодняшнего дня по 2 сентября в пакистанском городе Карачи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Главными партнерами выставки, организованной в городском экспо-центре, являются компании Google, P@SHA и UNIFONIC.

Помимо Азербайджана, в IT-выставке принимают участие 100 иностранных представителей из 8 стран, в том числе Китая, Сингапура, ОАЭ, Саудовской Аравии и США, а также более 450 организаций.

На выставке установлено более 400 стендов, на которых представлены мировые бренды.

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Версия на английском языке Azerbaijan to participate in IT exhibition in Pakistan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Pakistanda keçiriləcək İT sərgisində iştirak edir

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