Азербайджан примет участие в выставке ИКТ "ТИБО"

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана примет участие ы XXV Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018", который пройдет в Минске с 14 по 18 мая.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт выставки, всего ожидается участие в выставке более 100 компаний из 15 стран.

В этом году на "ТИБО" будут демонстрировать достижения в робототехнике, новые мобильные сервисы и приложения, информационные технологии для городского сектора и ЖКХ, геоинформационные и навигационные технологии. Организаторы сделают акцент на поддержке стартапов и популяризации IT среди молодежи.

Отметим, что Азербайджан регулярно участвует на выставке "ТИБО".