Азербайджан примет участие в международном стартап-соревновании в Париже

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Проект TalentPort стал победителем соревнования Global Startup Weekend Women (GSWW 2018), прошедшего в Баку. Команда, в которую вошли Назенин Джавадова и Сакина Нагизаде, представит Азербайджан в Большом финале, который состоится 7 марта в Париже.

Как сообщает Report, соревнование в Баку приняло в целом более 50 заявок, в финал вышло 11 команд. В своем выступлении на открытии мероприятия посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез выразила благодарность организаторам и пожелала участницам удачи в Париже.

Главная цель мероприятий Startup Weekend – собрать участников вокруг инновационных идей за короткое время и увеличить их знания и опыт в сфере предпринимательства.

Победителем соревнования по созданию нового продукта за 54 часа при поддержке менторов стала команда TalentPort. В качестве приза команда завоевала авиабилет в Париж, возможность представить свою идею перед жюри в Большом финале и право на участие в Sup.az - программе инновационного центра Next Step. Второе место заняла команда SuperNanny, третье место – команда Creyofu.