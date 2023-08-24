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Азербайджан примет участие в международном форуме Kazan Digital Week

Азербайджан примет участие в международном форуме Kazan Digital Week Азербайджан примет участие в международном форуме Kazan Digital Week (Казанская цифровая неделя), который пройдет 20-22 сентября в столице Республики Татарстан Казани.
ИКТ
24 августа 2023 г. 11:04
Азербайджан примет участие в международном форуме Kazan Digital Week

Азербайджан примет участие в международном форуме Kazan Digital Week (Казанская цифровая неделя), который пройдет 20-22 сентября в столице Республики Татарстан Казани.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В форуме также примут участие гости из Армении, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Вьетнама, Индонезии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратов, Перу, Македонии и Турции.

Одновременно с форумом на площади в 3,2 тыс. квадратных метров будет организована выставка. На территории будет установлено 115 стендов.

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Версия на английском языке Azerbaijan to participate in Kazan Digital Week international forum
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “Kazan Digital Week” beynəlxalq forumunda iştirak edəcək

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