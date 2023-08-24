Азербайджан примет участие в международном форуме Kazan Digital Week

Азербайджан примет участие в международном форуме Kazan Digital Week (Казанская цифровая неделя), который пройдет 20-22 сентября в столице Республики Татарстан Казани.

Азербайджан примет участие в международном форуме Kazan Digital Week (Казанская цифровая неделя), который пройдет 20-22 сентября в столице Республики Татарстан Казани.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В форуме также примут участие гости из Армении, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Вьетнама, Индонезии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратов, Перу, Македонии и Турции.

Одновременно с форумом на площади в 3,2 тыс. квадратных метров будет организована выставка. На территории будет установлено 115 стендов.