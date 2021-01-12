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Азербайджан примет участие в конкурсе, который стартует во всем мире

Азербайджан примет участие в конкурсе, который стартует во всем мире С 27 по 31 января можно будет присоединиться к Global Game Jam 2021, который одновременно пройдет примерно в 200 странах
ИКТ
12 января 2021 г. 17:06
Азербайджан примет участие в конкурсе, который стартует во всем мире

С 27 по 31 января можно будет присоединиться к Global Game Jam 2021, который одновременно пройдет примерно в 200 странах. При организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Game Tech Azerbaijan, поддержке SUP VC, Инновационного центра Next Step, компаний Creative.az и Mad Rooster соревнование также пройдет в Азербайджане.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

Цель – консолидация сообщества разработчиков игр в Азербайджане, развитие этой области, в частности, оказание им содействия в выходе на международную арену.

Global Game Jam Azerbaijan впервые в нашей стране проводится онлайн. В мероприятии примут участие программисты, художники, дизайнеры, 3D-моделисты, специалисты по звуковым и визуальным эффектам, заинтересованные в создании игр.

В ходе конкурса участники подготовят разные игры на одну и ту же тему. Тема будет объявлена во всем мире одновременно. Участники Global Game Jam 2021 получат ценные призы.

Отметим, что регистрация состоит из двух этапов. Перейдя по нижеследующим ссылкам, можно принять участие в Global Game Jam:

https://globalgamejam.org/user/signup/to/participate/using

http://bit.ly/34NgmV6.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada eyni vaxtda elan olunacaq oyuna Azərbaycan da qatılacaq

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