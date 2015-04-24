​Азербайджан приглашен на саммит Eurasia UBB

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Компания Huawei, являющаяся одним из ведущих в мире поставщиков комплексных решений в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), объявила о намерении стать организатором первого евразийского саммита по сверхширокополосной (СШП) связи в сотрудничестве с Министерством связи и информатизации Республики Беларусь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в качестве участников мероприятия приглашены должностные лица министерств связи Беларуси, Казахстана, Украины, Туркменистана, Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана, первые лица компаний-операторов телекоммуникационных услуг из указанных стран, эксперты из Международного телекоммуникационного союза и организаций по стандартизации в области связи, а также аналитики международных консалтинговых фирм.

Компания Huawei поделилась с другими участниками своим успешным опытом развития технологий сверхширокополосной связи, построения сетей, стратегического планирования в сфере ИКТ и провела ряд консультаций по коммерческим вопросам.

Руководитель подразделения компании Huawei по региону "Средняя Азия и Кавказ" Джефри Лю Хонджюн (Jeffery Liu Hongyun) заявил следующее:

"Сфера ИКТ является одной из главных движущих сил экономического роста. На данный момент в среднеазиатских странах имеется значительное пространство для расширения и совершенствования ИКТ-инфраструктуры. Мы рады поделиться своим обширным опытом стратегического планирования в сфере ИКТ и построения сетей широкополосной/сверхширокополосной связи и внедрения информационных систем "Безопасный город" по всему миру. Мы хотели бы помочь среднеазиатским странам и работающим в них операторам телекоммуникационных услуг активизировать развитие ИКТ с целью повышения качества жизни людей при помощи современных средств связи".