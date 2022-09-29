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Азербайджан приглашает пакистанские технологические компании создать исследовательские центры

Азербайджан приглашает пакистанские технологические компании создать исследовательские центры Азербайджан приглашает пакистанские технологические компании создать в стране исследовательские центры.
ИКТ
29 сентября 2022 г. 14:49
Азербайджан приглашает пакистанские технологические компании создать исследовательские центры

Азербайджан приглашает пакистанские технологические компании создать в стране исследовательские центры.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на азербайджано-пакистанском технологическом форуме.

Министр отметил, что изучение возможностей бизнеса является непрерывным процессом, который требует регулярного обмена информацией и поощрения прямых связей между бизнес-сообществами. Азербайджано-пакистанский технологический форум станет эффективной платформой для поощрения такого обмена информацией и облегчения новых деловых отношений.

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Версия на английском языке Pakistani technology companies invited to create research centers in Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Pakistanın texnologiya şirkətlərini tədqiqat mərkəzləri yaratmağa dəvət edir

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