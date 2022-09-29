Азербайджан приглашает пакистанские технологические компании создать исследовательские центры

Азербайджан приглашает пакистанские технологические компании создать в стране исследовательские центры.

Азербайджан приглашает пакистанские технологические компании создать в стране исследовательские центры.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на азербайджано-пакистанском технологическом форуме.

Министр отметил, что изучение возможностей бизнеса является непрерывным процессом, который требует регулярного обмена информацией и поощрения прямых связей между бизнес-сообществами. Азербайджано-пакистанский технологический форум станет эффективной платформой для поощрения такого обмена информацией и облегчения новых деловых отношений.