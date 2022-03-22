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Азербайджан представлен на заседании Совета Международного союза электросвязи

Азербайджан представлен на заседании Совета Международного союза электросвязи Азербайджан представлен на очередном заседании Совета Международного союза электросвязи (МСЭ), который начал работу 21 марта в Женеве (Швейцария).
ИКТ
22 марта 2022 г. 12:38
Азербайджан представлен на заседании Совета Международного союза электросвязи

Азербайджан представлен на очередном заседании Совета Международного союза электросвязи (МСЭ), который начал работу 21 марта в Женеве (Швейцария).

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, Азербайджан на заседании представляет делегация во главе с заместителем министра Ровшаном Рустамовым.

В рамках мероприятия были заслушаны отчеты о деятельности МСЭ, обсуждены планы деятельности на этот и последующие годы, финансовые документы и ряд других вопросов. Азербайджанский представитель, выступая в первый день мероприятия, довел до сведения участников информацию о развитии ИКТ-инфраструктуры в стране и проводимой работе по цифровой трансформации. Он отметил, что в Азербайджане около 85% населения пользуются интернетом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı Şurasının iclasında təmsil olunur

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