Азербайджан представлен на заседании Совета Международного союза электросвязи

Азербайджан представлен на очередном заседании Совета Международного союза электросвязи (МСЭ), который начал работу 21 марта в Женеве (Швейцария).

Азербайджан представлен на очередном заседании Совета Международного союза электросвязи (МСЭ), который начал работу 21 марта в Женеве (Швейцария).

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, Азербайджан на заседании представляет делегация во главе с заместителем министра Ровшаном Рустамовым.

В рамках мероприятия были заслушаны отчеты о деятельности МСЭ, обсуждены планы деятельности на этот и последующие годы, финансовые документы и ряд других вопросов. Азербайджанский представитель, выступая в первый день мероприятия, довел до сведения участников информацию о развитии ИКТ-инфраструктуры в стране и проводимой работе по цифровой трансформации. Он отметил, что в Азербайджане около 85% населения пользуются интернетом.