Азербайджан представлен на 73-м Международном конгрессе астронавтики

Делегация Министерства цифрового развития и транспорта и Космического агентства Азербайджана - "Азеркосмос" принимает участие в проходящем в Париже (Франция) 18-22 сентября 73-м Международном конгрессе астронавтики.

Делегация Министерства цифрового развития и транспорта и Космического агентства Азербайджана - "Азеркосмос" принимает участие в проходящем в Париже (Франция) 18-22 сентября 73-м Международном конгрессе астронавтики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Конгресс, организуемый Международной астронавтической федерацией один раз в год, собирает представителей мировой космической отрасли.

Нынешнее мероприятие посвящено теме "Космос для всех" (Space for all). В конгрессе принимают участие производители космической технологии, представители правительств стран, в которых эта отрасль развита, а также государственных и неправительственных организаций, международных структур, авторитетных центров исследований и разработок, ученые в области астронавтики и космонавты.

Наша страна представлена ​​в Париже стендами IAC 2023 Baku и "Азеркосмос". Стенды отражают историю развития космической сферы в Азербайджане, космические программы, осуществляемые в нашей стране, проекты, реализуемые для повышения знаний и навыков в этой области, а также информацию об истории, культуре и туристических возможностях Азербайджана.

В выставочном павильоне наряду с "Азеркосмос", также представлены Европейское космическое агентство, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), космические учреждения Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Японии, Германии и других государств.

На состоявшейся сегодня церемонии открытия состоялись панельные обсуждения об опыте государственных и частных компаний, развивающихся стран в области космоса, путях их развития, а также новшествах, происходящих в мировой спутниковой индустрии, использовании и возможностях малогабаритных спутников в применении инновационных технологий по исследованиям и разработкам.

Отметим, что в рамках Международного конгресса астронавтики также состоялось 12-е международное заседание министров и парламентариев стран-членов организации. Азербайджан на заседании представляли депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Франция Солтан Мамедов и депутат Вугар Байрамов.

Международный конгресс астронавтики проходит в Париже в четвертый раз за свою 73-летнюю историю. Впервые на конгрессе, организованном французским Национальным центром космических исследований (CNES), было внедрено новшество, в процессе организации мероприятия были применены принципы устойчивого развития и деятельность в соответствии со стандартами защиты окружающей среды. К ним относятся мероприятия, которые сокращают выбросы углерода и загрязнение окружающей среды, а также повышают эффективность использования энергии и ресурсов.

Конгресс будет держать на этой неделе космические новшества в центре внимания с такими интересными панельными дискуссиями, как миссии на Марс и Луну туда и обратно, вклад космического телескопа James Webb в человечество и Global Networking Forum, встречами за «круглым столом», интерактивными сессиями и насыщенными программами.

Участие "Азеркосмос"а в этом конгрессе является показателем процесса стремительной подготовки к 74-му Международному конгрессу астронавтики, который пройдет в Баку в 2023 году. Также парижский конгресс важен с точки зрения приглашения международного космического сообщества на мероприятие, которое состоится в Баку в следующем году. Этот конгресс откроет новые возможности для дальнейшего развития экосистемы космического сектора, привития важности космоса для будущих поколений и внесения вклада в инициативы в космической сфере в нашей стране.

Напомним, что город Баку получил право на проведение Международного конгресса астронавтики в 2023 году в ходе выборов в Международную астронавтическую федерацию, прошедших в столице США Вашингтоне 25 октября 2019 года. Конгресс, который впервые состоялся в 1950 году в Париже, считается самым престижным мероприятием в космической сфере в мире.