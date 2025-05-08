Азербайджан представил свой подход к безопасности критической инфраструктуры на международной конференции

Азербайджан представил свой подход к обеспечению безопасности критической инфраструктуры на международной конференции в сфере кибербезопасности GISEC Global 2025, которая прошла 6-8 мая в Дубае.

Азербайджан представил свой подход к обеспечению безопасности критической инфраструктуры на международной конференции в сфере кибербезопасности GISEC Global 2025, которая прошла 6-8 мая в Дубае.

Об этом Report сообщили в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности.

На мероприятии в Дубайском всемирном торговом центре руководитель Главного управления госслужбы Азер Ахадов отметил, что в стране реализуются комплексные меры по защите информационных систем, ИКТ-сетей и автоматизированных систем управления, входящих в состав критической инфраструктуры.

Кроме того, до сведения участников конференции было доведено, что 9-10 октября в Баку пройдет международное мероприятие CIDC-2025 на тему "Кибервойна в умных городах", организуемое Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и Службой государственной безопасности.