Азербайджан представил на TEKNOFEST-2023 четыре проекта БПЛА

На проходящем в измирском аэропорту Чигли аэрокосмическом и технологическом фестивале TEKNOFEST-2023 в очередной раз представлен стенд Азербайджана "Железный кулак Фурканоглу".
Руководитель стенда, президент Федерации тайского бокса (муай-тай) Азербайджана Араз Мусаев рассказал турецкому бюро Report, что в рамках фестиваля встретился с председателем правления TEKNOFEST Сельджуком Байрактаром и гендиректором Baykar Халуком Байрактаром, проинформировал их о представленной продукции.
Он отметил, что на стенде были продемонстрированы 4 проекта азербайджанских беспилотных летательных аппаратов: "Один из проектов - Atlas C1, способный подниматься на высоту 55-60 метров и сбрасывать бомбу для уничтожения цели. О проекте Atlas C1 были проинформированы министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Качыр, председатель Управления оборонной промышленности Халук Гергюн, глава TÜBITAK Хасан Мандал и другие ответственные лица".
Отметим, что фестиваль, стартовавший 27 сентября, продлится до 1 октября.