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Азербайджан представил на TEKNOFEST-2023 четыре проекта БПЛА

Азербайджан представил на TEKNOFEST-2023 четыре проекта БПЛА На проходящем в аэропорту Измира Чигли аэрокосмическом и технологическом фестивале TEKNOFEST-2023 в очередной раз представлен стенд Азербайджана "Железный кулак Фурканоглу".
ИКТ
29 сентября 2023 г. 15:55
Азербайджан представил на TEKNOFEST-2023 четыре проекта БПЛА

На проходящем в измирском аэропорту Чигли аэрокосмическом и технологическом фестивале TEKNOFEST-2023 в очередной раз представлен стенд Азербайджана "Железный кулак Фурканоглу".

Руководитель стенда, президент Федерации тайского бокса (муай-тай) Азербайджана Араз Мусаев рассказал турецкому бюро Report, что в рамках фестиваля встретился с председателем правления TEKNOFEST Сельджуком Байрактаром и гендиректором Baykar Халуком Байрактаром, проинформировал их о представленной продукции.

Он отметил, что на стенде были продемонстрированы 4 проекта азербайджанских беспилотных летательных аппаратов: "Один из проектов - Atlas C1, способный подниматься на высоту 55-60 метров и сбрасывать бомбу для уничтожения цели. О проекте Atlas C1 были проинформированы министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Качыр, председатель Управления оборонной промышленности Халук Гергюн, глава TÜBITAK Хасан Мандал и другие ответственные лица".

Отметим, что фестиваль, стартовавший 27 сентября, продлится до 1 октября.

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Версия на азербайджанском языке “TEXNOFEST-2023”də Azərbaycana məxsus 4 PUA layihəsi nümayiş etdirilib

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