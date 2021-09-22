Азербайджан представил на "Технофест" 11 стартапов

На аэрокосмическом и технологическом фестивале "Технофест" при организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий в национальном павильоне представлены 11 азербайджанских стартапов.

На аэрокосмическом и технологическом фестивале "Технофест" при организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий в национальном павильоне представлены 11 азербайджанских стартапов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Представленная на фестивале модель космической станции "Дорога победы" ученика 8-го класса Современного образовательного комплекса имени Гейдара Алиева состоит из базового модуля управления и телескопической структурированной системы. А дополнительные сферические части располагаются внутри друг друга при отправке станции в космос. При достижении необходимой высоты срабатывает указанный телескопический структурный механизм, который запускает станцию. В будущем дополнительные модули могут быть интегрированы в общую систему без каких-либо проблем, в зависимости от потребности. Эта возможность обеспечивается стандартным механизмом соединения, а потребность в энергии полностью удовлетворяется за счет солнечных батарей, расположенных на главном модуле станции и на сферических модулях.

Предоставленный "Idrak Technology Transfer" Agro Dron предназначен для сельского хозяйства. Этот БПЛА может в течение 40 минут сделать снимок местности и обработать ее в соответствии с заданными задачами и координатами. "Электронная доска" (э-доска) - это устройство, состоящее из интерактивного экрана (touchscreen), видеопроектора, компьютера и специального программного обеспечения. "Умный счетчик" - это интеллектуальные счетчики в рамках AMI (Advanced Metering Infrastructure) Smart Meter. Эти счетчики заложат основу для создания национальной интеллектуальной измерительной инфраструктуры, подключения всех счетчиков любого типа (электрический, водяной, газовый и т.д.) к единой сети. "Умные очки" предназначены для облегчения жизни людям с нарушениями зрения. В настоящее время очки могут переводить текст в речь и из речи в текст. "Двухдисплейный планшет" является тетрадь-планшетом для демонстрации программных модулей электронного учебника и интерфейсов электронной тетради.

Проект "Удар" разрабатывается для проведения тактико-стратегических учений ВВС, а также для отработки сценария боевых действий в условиях виртуальной реальности. Ударный комплекс дает возможность нескольким пилотам проводить совместные учения независимо от их местонахождения, а также заранее изучить местность, где будут проходить полеты. Комплекс состоит из программного обеспечения на основе виртуальной реальности и капсулы, которая может вращаться вокруг трех осей.

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Safee Bike - это новаторская и запатентованная концепция проекционного знака, разработанная для безопасности пользователей велосипедов. При помощи Safee велосипедист может вывесить на своей спине соответствующие предупреждающие знаки.

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Проект Smart Parking IoT, представляющий собой систему IoT для городской парковки, состоит из 2-х датчиков парковки, 2-х автомобильных датчиков и 1-го GSM-модема.

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