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    Азербайджан предоставит провайдерам право на прямое лицензирование международных каналов

    Это позволит организовать альтернативные магистральные каналы

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Очередным шагом Азербайджана в направлении развития рынка телекоммуникаций станет формирование конкурентоспособной среды для международных шлюзов. Это даст провайдерам право на прямое лицензирование международных каналов.

    Как сообщает Report, это отражено в Стратегической дорожной карте по развитию телекоммуникаций и информационных технологий.

    "Регулирующий орган подготовит механизм получения лицензии. Будут обеспечены благоприятные условия для как минимум трех национальных провайдеров, подключенных к международным шлюзам, а также организованы альтернативные магистральные каналы", - говорится в документе.

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