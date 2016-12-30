Азербайджан предоставит провайдерам право на прямое лицензирование международных каналов

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Очередным шагом Азербайджана в направлении развития рынка телекоммуникаций станет формирование конкурентоспособной среды для международных шлюзов. Это даст провайдерам право на прямое лицензирование международных каналов.

Как сообщает Report, это отражено в Стратегической дорожной карте по развитию телекоммуникаций и информационных технологий.

"Регулирующий орган подготовит механизм получения лицензии. Будут обеспечены благоприятные условия для как минимум трех национальных провайдеров, подключенных к международным шлюзам, а также организованы альтернативные магистральные каналы", - говорится в документе.