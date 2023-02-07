Азербайджан предложит Microsoft снизить цены на лицензии

Азербайджан может предложить компании Microsoft продавать госструктурам лицензии по более низким ценам.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) Турал Мамедов, выступая сегодня на встрече IT-руководителей государственных структур.
"Если переговоры не дадут положительного результата, мы можем перейти на операционные системы на базе Linux", - отметил Т.Мамедов.
По его словам, одна из основных статей расхода в сфере информационно-коммуникационных технологий – это приобретение лицензий: "В основном дорого обходятся корпоративные лицензии для использования операционной системы Windows. Госструктуры стараются сократить расходы в данной сфере. Для структур с ограниченным бюджетом это большая проблема".
Отметим, что использование операционных систем на базе Linux не требует разрешений.