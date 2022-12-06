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"Азеркосмос": Азербайджан посетят представители мировых космических агентств

"Азеркосмос": Азербайджан посетят представители мировых космических агентств В рамках Международного конгресса астронавтики, который пройдет в Баку в следующем году, ожидается прибытие мировых космических агентств, добившиеся в этой сфере наибольшего успеха.
ИКТ
6 декабря 2022 г. 10:21
Азеркосмос: Азербайджан посетят представители мировых космических агентств

В рамках Международного конгресса астронавтики, который пройдет в Баку в следующем году, ожидается прибытие представителей мировых космических агентств, добившиеся в этой сфере наибольшего успеха.

Как передает Report, об этом председатель правления Космического агентства ("Азеркосмос") при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Самаддин Асадов заявил журналистам.

По его словам, в рамках мероприятия делегации ведущих мировых космических агентств установят многочисленные стенды.

"По логистическим и другим вопросам, связанным с установкой этих стендов, может понадобится помощь посольств, аккредитованных в нашей стране", - добавил он.

Международный конгресс астронавтики пройдет в Баку 2-6 октября следующего года. В нем примут участие около 6 тысяч гостей.

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Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos": “Dünya kosmik agentliklərinin nümayəndələri Azərbaycana gələcək”
Версия на английском языке Azercosmos: Representatives of global space agencies to visit Azerbaijan

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