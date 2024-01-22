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Азербайджан полностью погасил кредитные обязательства по спутнику Azerspace-1

Азербайджан полностью погасил кредитные обязательства по спутнику Azerspace-1 Азербайджан в прошлом году полностью погасил кредитные обязательства по своему первому спутнику Azerspace-1.
ИКТ
22 января 2024 г. 15:28
Азербайджан полностью погасил кредитные обязательства по спутнику Azerspace-1

Азербайджан в прошлом году полностью погасил кредитные обязательства по своему первому спутнику Azerspace-1.

Об этом Report сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Кредитные обязательства в размере 116,6 млн долларов США на производство спутника и 89,6 млн долларов США на его запуск (всего 206,2 млн долларов США) погашены.

Доход Азербайджана от оказанных телекоммуникационных и оптических спутниковых услуг по сегодняшний день составил более 550 млн манатов. Космическое агентство ("Азеркосмос") посредством телекоммуникационных спутников и космических решений предоставляет услуги более чем 200 клиентам из 50 стран Европы, Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “Azerspace-1” peyki üzrə kredit öhdəliklərini tam ödəyib

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