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Азербайджан подписал меморандум в сфере информационной безопасности с Казахстаном

Азербайджан подписал меморандум в сфере информационной безопасности с Казахстаном Между Азербайджаном и Казахстаном подписан меморандум о взаимопонимании в области информационной безопасности.
ИКТ
20 ноября 2023 г. 16:53
Азербайджан подписал меморандум в сфере информационной безопасности с Казахстаном

Между Азербайджаном и Казахстаном подписан меморандум о взаимопонимании в области информационной безопасности.

Как сообщает Report, документ подписан в рамках визита в Казахстан делегации во главе с руководителем службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Самиром Расуловым.

Меморандум направлен на повышение уровня взаимодействия в области информационной безопасности, особенно в вопросе реагирования на различные инциденты.

Отмечено, что благодаря развитию сотрудничества будут объединены взаимные усилия, технические и человеческие ресурсы для выявления и устранения последствий компьютерных атак.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Qazaxıstanla informasiya təhlükəsizliyi sahəsində anlaşma memorandumu imzalayıb

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