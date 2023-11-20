Азербайджан подписал меморандум в сфере информационной безопасности с Казахстаном

Между Азербайджаном и Казахстаном подписан меморандум о взаимопонимании в области информационной безопасности.
Как сообщает Report, документ подписан в рамках визита в Казахстан делегации во главе с руководителем службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Самиром Расуловым.
Меморандум направлен на повышение уровня взаимодействия в области информационной безопасности, особенно в вопросе реагирования на различные инциденты.
Отмечено, что благодаря развитию сотрудничества будут объединены взаимные усилия, технические и человеческие ресурсы для выявления и устранения последствий компьютерных атак.