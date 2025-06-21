Азербайджан поднялся на 8 поцизий по показателю подключения к мобильному интернету

Азербайджан поднялся на 8 поцизий по показателю подключения к мобильному интернету

Азербайджан в 2024 году набрал 73,8 баллов по показателю подключения к мобильному интернету (Mobile Connectivity Index), продвинувшись на 8 позиций по сравнению с годом ранее.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, Международная ассоциация GSM (GSMA) опубликовала отчет Mobile Connectivity Index за 2024 год. Документ охватывает показатели подключения к мобильным услугам в 173 странах.

По итогам отчета Азербайджан увеличил свой индекс примерно на 3,07 пункта, набрав 73,8 балла. Рост индекса также повлиял на позицию страны в рейтинге - Азербайджан поднялся на 8 позиций по сравнению с 2023 годом и занял 65-е место среди развитых стран. В прошлом году он также входил в этот список.

Лидером рейтинга стала Дания с показателем 93,41.

Соответствующий отчет готовится с 2015 года с целью мониторинга ключевых тенденций в сфере мобильных услуг и анализа развития отрасли. Итоговый индекс рассчитывается на основе 32 показателей по четырем направлениям: инфраструктура мобильных услуг, ценовая доступность, готовность потребителей, контент и услуги.