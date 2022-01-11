Азербайджан планирует запустить новые спутники наблюдения

Азербайджан работает над запуском в космос новых спутников наблюдения.

Азербайджан работает над запуском в космос новых спутников наблюдения.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Космического агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Самаддин Асадов.

"На данном этапе рассматривается возможность эксплуатации системы в форме группы, состоящей из нескольких небольших спутников", - сказал он.

Глава агентства также рассказал о возможности запуска новых телекоммуникационных спутников, заявив, что сейчас этот вопрос пока не стоит на повестке: "Спрос на новые телекоммуникационные спутники пока невелик. В настоящее время мы сотрудничаем со многими государственными и частными организациями. Мы продолжим продавать услуги".

Напомним, что три азербайджанских спутника были запущены на орбиту для различных целей: Azerspace-1 (2013), Azersky (2014) и Azerspace-2 (2018).

"Azerspace-1” и" Azerspace-2 " могут предоставлять услуги цифрового телерадиовещания и доступа в интернет, создавать многоуровневые сети VSAT, передавать данные и обеспечивать правительственную связь. Их зона покрытия охватывает многие регионы - Восточную, Центральную и Западную Африку, Европу и Центральную Азию.

Азербайджан приобрел спутник Azersky в рамках соглашения, подписанного между Azercosmos и французской Airbus Defense and Space. Этот спутник позволяет осуществлять дистанционное наблюдение за поверхностью Земли и обладает необходимой мощностью для получения высококачественных снимков территории площадью 6 миллионов квадратных метров в день.

80% доходов от спутника Azerspace-1 и 98% доходов от спутника Azersky формируются на зарубежных рынках.