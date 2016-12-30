Азербайджан планирует создание независимого регулирующего органа в сфере ИКТ

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане планируется создание независимого регулирующего органа по развитию телекоммуникации и информационных технологий. Как сообщает Report, это отражено в Стратегической дорожной карте по развитию телекоммуникаций и информационных технологий.

Документ предусматривает проведение реформ, либерализацию телекоммуникационного рынка, усовершенствование регулирующих механизмов и формирование конкурентоспособной среды: "Сейчас функцию регулятора в секторе телекоммуникаций выполняет министерство связи и высоких технологий (МСВТ). Опыт развитых стран показывает, что регулирование рынка телекоммуникаций с помощью независимого регулятора создает почву для его развития и вложения большего объема инвестиций".

Согласно документу, независимый регулирующий орган формирует рынок телекоммуникаций, обеспечивает его развитие, проводит оценку в целях определения нужного количества участников, а также регулирует вопросы выдачи лицензии субъектам рынка, выделения номерных ресурсов участникам рынка, переноса номеров между операторами и др.

Отметим, что согласно отчету Международного союза электросвязи, в мире за последние 20 лет создано 190 регулирующих органов. Эти структуры осуществляют различные регулирующие меры в зависимости от стратегии развития стран, в которых они функционируют. В международной практике применяются две модели регулирующего органа – независимая и находящаяся в подчинении соответствующих органов исполнительной власти.