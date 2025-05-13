О нас

Азербайджан осенью примет участие в 28-м Конгрессе Всемирного почтового союза в Дубае

Азербайджан осенью примет участие в 28-м Конгрессе Всемирного почтового союза в Дубае 09:40 Азербайджан примет участие в 28-м Конгрессе Всемирного почтового союза, который пройдет в Дубае 7-19 сентября.
ИКТ
13 мая 2025 г. 10:12
Азербайджан осенью примет участие в 28-м Конгрессе Всемирного почтового союза в Дубае

Азербайджан примет участие в 28-м Конгрессе Всемирного почтового союза, который пройдет в Дубае (ОАЭ) 7-19 сентября.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на проходящем в Баку I Форуме лидеров почтовых служб Европы и СНГ.

По словам С.Мамедова, на конгрессе будет рассмотрена кандидатура Азербайджана в Административный совет организации, а также в Совет почтовых операций.

Замминистра добавил, что Азербайджан придает большое значение международному сотрудничеству в почтовой сфере.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan eyes representation in leadership of Universal Postal Union
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ümumdünya Poçt İttifaqının rəhbərliyində təmsil olunmaq istəyir

Другие новости из категории

В Баку выпущена памятная почтовая марка, посвященная I Форуме лидеров почтовых служб Европы и СНГ
ФотоВ Баку выпущена памятная почтовая марка, посвященная I Форуме лидеров почтовых служб Европы и СНГ
13 мая 2025 г. 10:58
Азерпочт: Азербайджан укрепляет позиции международных платформах в сфере почтовой связи
Азерпочт: Азербайджан укрепляет позиции международных платформах в сфере почтовой связи
13 мая 2025 г. 10:45
Гендиректор ВПС: Почтовой деятельности необходима государственная поддержка
Гендиректор ВПС: Почтовой деятельности необходима государственная поддержка
13 мая 2025 г. 10:33
Разрабатывается новый план развития Всемирного почтового союза для Европы и СНГ до 2030 года
Разрабатывается новый план развития Всемирного почтового союза для Европы и СНГ до 2030 года
13 мая 2025 г. 10:25
Сменился состав Координационной комиссии по информационной безопасности
Сменился состав Координационной комиссии по информационной безопасности
12 мая 2025 г. 16:02
В Баку пройдет I Форум руководителей почтовых служб Европы и СНГ
В Баку пройдет I Форум руководителей почтовых служб Европы и СНГ
12 мая 2025 г. 12:26
Стоимость биткойна превысила $105 тыс. впервые с 31 января
Стоимость биткойна превысила $105 тыс. впервые с 31 января
12 мая 2025 г. 06:19
Азербайджан сократил закупки турецкой электротехники на 6%
Азербайджан сократил закупки турецкой электротехники на 6%
9 мая 2025 г. 16:13
Азербайджан обсудил с Вьетнамом сотрудничество в сфере кибербезопасности 
Азербайджан обсудил с Вьетнамом сотрудничество в сфере кибербезопасности 
8 мая 2025 г. 15:36
Азербайджан представил свой подход к безопасности критической инфраструктуры на международной конференции
Азербайджан представил свой подход к безопасности критической инфраструктуры на международной конференции
8 мая 2025 г. 14:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi