Азербайджан осенью примет участие в 28-м Конгрессе Всемирного почтового союза в Дубае

09:40 Азербайджан примет участие в 28-м Конгрессе Всемирного почтового союза, который пройдет в Дубае 7-19 сентября.

Азербайджан примет участие в 28-м Конгрессе Всемирного почтового союза, который пройдет в Дубае (ОАЭ) 7-19 сентября.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на проходящем в Баку I Форуме лидеров почтовых служб Европы и СНГ.

По словам С.Мамедова, на конгрессе будет рассмотрена кандидатура Азербайджана в Административный совет организации, а также в Совет почтовых операций.

Замминистра добавил, что Азербайджан придает большое значение международному сотрудничеству в почтовой сфере.