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Азербайджан обсудил в Давосе партнерство в области технологий Индустрии 4.0

Азербайджан обсудил в Давосе партнерство в области технологий Индустрии 4.0 Совместная деятельность с глобальными партнерами в области технологий Четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0) способствует развитию инновационной экосистемы Азербайджана.
ИКТ
19 января 2024 г. 13:46
Азербайджан обсудил в Давосе партнерство в области технологий Индустрии 4.0

Совместная деятельность с глобальными партнерами в области технологий Четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0) способствует развитию инновационной экосистемы Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

"В рамках Давосского экономического форума мы встретились с Джеффом Маджионкальда, генеральным исполнительным директором компании Coursera, обсудив с ним реализацию проекта "Академия 4Sİ" в нашей стране, влияние стремительной цифровизации на рынок труда и потенциальные возможности для сотрудничества" - написал министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan discusses partnership in Industry 4.0 technologies in Davos
Версия на азербайджанском языке Nazir: "4Sİ texnologiyaları sahəsində qlobal tərəfdaşlıq Azərbaycanın ekosisteminə töhfədir"

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