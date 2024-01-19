Азербайджан обсудил в Давосе партнерство в области технологий Индустрии 4.0

Совместная деятельность с глобальными партнерами в области технологий Четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0) способствует развитию инновационной экосистемы Азербайджана.

Совместная деятельность с глобальными партнерами в области технологий Четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0) способствует развитию инновационной экосистемы Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

"В рамках Давосского экономического форума мы встретились с Джеффом Маджионкальда, генеральным исполнительным директором компании Coursera, обсудив с ним реализацию проекта "Академия 4Sİ" в нашей стране, влияние стремительной цифровизации на рынок труда и потенциальные возможности для сотрудничества" - написал министр.