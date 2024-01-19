Азербайджан обсудил в Давосе партнерство в области технологий Индустрии 4.0
Азербайджан обсудил в Давосе партнерство в области технологий Индустрии 4.0Совместная деятельность с глобальными партнерами в области технологий Четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0) способствует развитию инновационной экосистемы Азербайджана.
Совместная деятельность с глобальными партнерами в области технологий Четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0) способствует развитию инновационной экосистемы Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".
"В рамках Давосского экономического форума мы встретились с Джеффом Маджионкальда, генеральным исполнительным директором компании Coursera, обсудив с ним реализацию проекта "Академия 4Sİ" в нашей стране, влияние стремительной цифровизации на рынок труда и потенциальные возможности для сотрудничества" - написал министр.
Dördüncü Sənaye İnqilabı texnologiyaları sahəsində qlobal tərəfdaşlarla birgə fəaliyyətin təşviqi ölkəmizin innovativ #ekosistem-inin inkişafına töhfələr verir. Davos İqtisadi Forumu (@wef) zamanı "Coursera" (@coursera) şirkətinin baş icraçı direktoru Cef Maggionkalda ilə… pic.twitter.com/brfR6R4xZy