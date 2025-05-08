Азербайджан обсудил с Вьетнамом сотрудничество в сфере кибербезопасности

Азербайджан и Вьетнам обсудили сотрудничество в сферах информационных технологий (ИТ), цифровизации, технологий и кибербезопасности.

Азербайджан и Вьетнам обсудили сотрудничество в сферах информационных технологий (ИТ), цифровизации, технологий и кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, обсуждения состоялись в ходе встречи с находящимся с визитом в Баку министром науки и технологий Вьетнама Нгуен Мань Хунгом.

Стороны также обменялись мнениями о будущей деятельности вьетнамских ИТ-компаний в Азербайджане.