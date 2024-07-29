Азербайджан обсудил с Google приоритеты по COP29

Азербайджан и компания Google обсудили приоритеты и перспективы решений устойчивого развития в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на странице в социальной сети Facebook.

"Наши обсуждения с представителями компании Google охватили возможности расширения связей в существующих и потенциальных направлениях сотрудничества", - отметил министр.

М.Джаббаров добавил, что в ходе обсуждений были затронуты вопросы применения инновационных практик и организации совместной деятельности в области облачных технологий.