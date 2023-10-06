Азербайджан обсудил с ЕБРР вопросы цифровизации в сфере ж/д транспорта

Азербайджан обсудил с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) возможности сотрудничества в области цифровизации в сфере "правительственного облака", метрополитена и железнодорожного транспорта. Как сообщает Report, об этом министр цифро

Азербайджан обсудил с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) возможности сотрудничества в области цифровизации в сфере "правительственного облака", метрополитена и железнодорожного транспорта.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в социальной сети "Х".

Министр встретился с исполнительным директором ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, находящимся с визитом в Азербайджане.

"На встрече мы говорили о ходе реализации проекта расширения сети широкополосного доступа в Интернет, реализуемого ООО Aztelecom на основе кредита ЕБРР", - отметил Р.Набиев.