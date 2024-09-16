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Азербайджан обсудил с Dubai Port World сотрудничество в сфере транзитных перевозок

Азербайджан обсудил с Dubai Port World сотрудничество в сфере транзитных перевозок 15:58
ИКТ
16 сентября 2024 г. 16:21
Азербайджан обсудил с Dubai Port World сотрудничество в сфере транзитных перевозок

Азербайджан обсудил с Dubai Port World сотрудничество в сфере транзитных перевозок.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Обсуждения состоялись в рамках встречи Рашада Набиева с генеральным директором компании Dubai Port World Радж Джит Сингхом Валлиа, который находится с визитом в Азербайджане.

"На встрече были обсуждены вопросы разработки совместных технологий перевозок и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, для эффективной работы транзитных коридоров, проходящих через Азербайджан", - написал министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan mulls transit co-op with Dubai Port World
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “Dubai Port World” ilə tranzit daşımaları əməkdaşlığını müzakirə edib

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