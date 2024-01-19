Азербайджан обсудил потенциальные сферы сотрудничества с Linkedin

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с компанией Linkedin потенциальные сферы сотрудничества.

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с компанией Linkedin потенциальные сферы сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом Джаббаров написал в социальной сети "X" по итогам встречи с соучредителем и вице-президентом по управлению продуктами компании LinkedIn Алленом Блю в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

"Обсудили возможности, созданные благодаря интеграционным решениям на рынке труда и в бизнес-сегменте, а также роль социальных платформ в выявлении кадрового потенциала и возможные сферы сотрудничества ", - говорится в публикации.