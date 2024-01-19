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Азербайджан обсудил потенциальные сферы сотрудничества с Linkedin

Азербайджан обсудил потенциальные сферы сотрудничества с Linkedin Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с компанией Linkedin потенциальные сферы сотрудничества.
ИКТ
19 января 2024 г. 17:42
Азербайджан обсудил потенциальные сферы сотрудничества с Linkedin

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с компанией Linkedin потенциальные сферы сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом Джаббаров написал в социальной сети "X" по итогам встречи с соучредителем и вице-президентом по управлению продуктами компании LinkedIn Алленом Блю в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

"Обсудили возможности, созданные благодаря интеграционным решениям на рынке труда и в бизнес-сегменте, а также роль социальных платформ в выявлении кадрового потенциала и возможные сферы сотрудничества ", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan holds discussions with LinkedIn about areas of cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan "Linkedin" şirkəti ilə əməkdaşlıq sahələri barədə müzakirələr aparıb

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