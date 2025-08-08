Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества со SpaceX

10:53

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В рамках рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в США мы вместе с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом встретились с вице-президентом компании SpaceX Стефани Беднарек. На встрече был отмечен экономический потенциал Азербайджана, стратегические направления развития и благоприятный инвестиционный климат. Обсуждены перспективы сотрудничества со SpaceX, в том числе возможности партнерства в области применения инновационных и космических технологий, решений искусственного интеллекта, передачи знаний и опыта", - говорится в публикации.