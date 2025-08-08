О нас

Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества со SpaceX

Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества со SpaceX 10:53 Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества со SpaceX.
ИКТ
8 августа 2025 г. 11:15
Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества со SpaceX

Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с американской компанией SpaceX.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В рамках рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в США мы вместе с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом встретились с вице-президентом компании SpaceX Стефани Беднарек. На встрече был отмечен экономический потенциал Азербайджана, стратегические направления развития и благоприятный инвестиционный климат. Обсуждены перспективы сотрудничества со SpaceX, в том числе возможности партнерства в области применения инновационных и космических технологий, решений искусственного интеллекта, передачи знаний и опыта", - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, SpaceX explore collaboration prospects
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan "SpaceX"lə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

Экслюзивные новости

Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20
Глава Нафтогаз о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава "Нафтогаз" о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ
5 августа 2025 г. 15:07
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
4 августа 2025 г. 12:15
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
2 августа 2025 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi