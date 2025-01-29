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Азербайджан обсудил инициативы по поддержке цифровых операций с Турцией и Узбекистаном

Азербайджан обсудил инициативы по поддержке цифровых операций с Турцией и Узбекистаном Азербайджан рассмотрел инициативы по активной поддержке цифровых операций с Турцией и Узбекистаном.
ИКТ
29 января 2025 г. 15:26
Азербайджан обсудил инициативы по поддержке цифровых операций с Турцией и Узбекистаном

Азербайджан рассмотрел инициативы по активной поддержке цифровых операций с Турцией и Узбекистаном.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".

"Было приятно участвовать вместе с коллегами во второй трехсторонней встрече министров иностранных дел, торговли-экономики и транспорта-инфраструктуры Азербайджана, Турции и Узбекистана в Анкаре. Мы рассмотрели инициативы по углублению экономического сотрудничества, увеличению объемов взаимной торговли, стимулированию частного сектора к реализации новых инвестиционных проектов и активной поддержке цифровых операций. Мы определили следующие шаги для укрепления нашей совместной деятельности", - отметил министр.

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