Азербайджан не смог войти в ТОП-100 по скорости интернета

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В рейтинге Speedtest Global Index компании Ookla за ноябрь Азербайджан не смог войти в первую сотню и занял 102-е место по скорости широкополосного интернета со скоростью загрузки 10,81 Мбит/с, сообщает Report со ссылкой на отчет компании.

Кроме того, по скорости мобильного интернета Азербайджан занимает 60-ю строчку рейтинга со скоростью передачи данных 19,82 Мбит/с.

Лидером по скорости широкополосного интернета является Сингапур (153,85 Мбит/с), мобильного интернета – Норвегия (62,66 Мбит/с).

В Грузии скорость широкополосного интернета составляет 19,82 Мбит/с, Украине - 34,70 Мбит/с, Беларуси - 27,26 Мбит/с.

Среди развивающихся стран 5-е место в рейтинге занимает Румыния (104,46 Мбит/с), 6-е - Венгрия (92,47 Мбит/с), 11-е – Литва (75,94 Мбит/с).