Азербайджан намерен сотрудничать еще с двумя образовательными учреждениями в подготовке кадров в сфере ИКТ

Азербайджан намерен сотрудничать с Университетом Harbour Space и школой Holberton в подготовке кадров в сфере ИКТ.

Азербайджан намерен сотрудничать с Университетом Harbour Space и школой Holberton в подготовке кадров в сфере ИКТ.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в Twitter.

По словам министра, данный вопрос обсуждался на встрече с представителями указанных учебных заведений.

"Развитие человеческого капитала в сфере ИКТ – один из наших приоритетов. Мы встретились с делегациями Университета Harbour Space и школы Holberton, которые отличаются своими инновационными подходами к образованию. Обсудили общие цели по подготовке в нашей стране профессиональных кадров в сфере ИКТ и изучили возможности партнерства", - написал министр.