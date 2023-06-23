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Азербайджан намерен сотрудничать еще с двумя образовательными учреждениями в подготовке кадров в сфере ИКТ

Азербайджан намерен сотрудничать еще с двумя образовательными учреждениями в подготовке кадров в сфере ИКТ Азербайджан намерен сотрудничать с Университетом Harbour Space и школой Holberton в подготовке кадров в сфере ИКТ.
ИКТ
23 июня 2023 г. 13:25
Азербайджан намерен сотрудничать еще с двумя образовательными учреждениями в подготовке кадров в сфере ИКТ

Азербайджан намерен сотрудничать с Университетом Harbour Space и школой Holberton в подготовке кадров в сфере ИКТ.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в Twitter.

По словам министра, данный вопрос обсуждался на встрече с представителями указанных учебных заведений.

"Развитие человеческого капитала в сфере ИКТ – один из наших приоритетов. Мы встретились с делегациями Университета Harbour Space и школы Holberton, которые отличаются своими инновационными подходами к образованию. Обсудили общие цели по подготовке в нашей стране профессиональных кадров в сфере ИКТ и изучили возможности партнерства", - написал министр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaha iki təhsil müəssisəsi Azərbaycanda İKT sahəsində kadr hazırlığına cəlb oluna bilər

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