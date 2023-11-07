Азербайджан намерен привлечь в страну стартапы и компании, специализирующиеся на ИИ

Министерство цифрового развития и транспорта совместно с Центральным банком Азербайджана намерено привлечь в страну стартапы и компании, специализирующиеся в области искусственного интеллекта.

Министерство цифрового развития и транспорта совместно с Центральным банком Азербайджана намерено привлечь в страну стартапы и компании, специализирующиеся в области искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

"Подписали меморандум о взаимопонимании с председателем Центрального банка Талехом Кязымовым о создании альянса искусственного интеллекта. Цель состоит в обучении талантов на фоне растущего спроса на специалистов, работающих в этой области, обмене опытом между заинтересованными сторонами и привлечении ресурсов в эту область", - написал министр.

Набиев добавил, что альянс также способствует привлечению в Азербайджан стартапов и компаний, специализирующихся в области искусственного интеллекта.