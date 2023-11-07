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Азербайджан намерен привлечь в страну стартапы и компании, специализирующиеся на ИИ

Азербайджан намерен привлечь в страну стартапы и компании, специализирующиеся на ИИ Министерство цифрового развития и транспорта совместно с Центральным банком Азербайджана намерено привлечь в страну стартапы и компании, специализирующиеся в области искусственного интеллекта.
ИКТ
7 ноября 2023 г. 20:03
Азербайджан намерен привлечь в страну стартапы и компании, специализирующиеся на ИИ

Министерство цифрового развития и транспорта совместно с Центральным банком Азербайджана намерено привлечь в страну стартапы и компании, специализирующиеся в области искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

"Подписали меморандум о взаимопонимании с председателем Центрального банка Талехом Кязымовым о создании альянса искусственного интеллекта. Цель состоит в обучении талантов на фоне растущего спроса на специалистов, работающих в этой области, обмене опытом между заинтересованными сторонами и привлечении ресурсов в эту область", - написал министр.

Набиев добавил, что альянс также способствует привлечению в Азербайджан стартапов и компаний, специализирующихся в области искусственного интеллекта.

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