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    Азербайджан наградил российского ученого золотой медалью

    На мероприятии приняли участие министры и другие высокопоставленные лица

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Физик, доктор физико-математических наук, академик АН СССР и РАН Роальд Сагдеев удостоен золотой медали Азербайджанской инженерной академии (АИА). Сегодня в АИА состоялась церемония награждения.

    Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие министр связи и высоких технологий Али Аббасов, министр финансов Самир Шарифов, министр оборонной промышленности Явер Джамалов, президент НАНА Акиф Ализаде, первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде, президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Джахангир Аскеров, директор Института информационных технологий НАНА Расим Алигулиев и другие высокопоставленные лица.

    Президент АИА, академик Ариф Пашаев, коснувшись проводимой в направлении развития космической отрасли в Азербайджане деятельности, особо отметил вклад Роальда Сагдеева в этой области. А.Пашаев отметил, что золотая медаль является свидетельством высокой оценки Азербайджаном заслуг Р.Сагдеева.

    Р.Сагдеев, в свою очередь, отметил значение Азербайджана среди космических стран мира и выразил готовность оказывать всяческую помощь народу Азербайджана.

    В завершение участники мероприятия провели обсуждения, касающиеся состояния развития и приоритетов космической промышленности Азербайджана.

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