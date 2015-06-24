Азербайджан наградил российского ученого золотой медалью

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Физик, доктор физико-математических наук, академик АН СССР и РАН Роальд Сагдеев удостоен золотой медали Азербайджанской инженерной академии (АИА). Сегодня в АИА состоялась церемония награждения.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие министр связи и высоких технологий Али Аббасов, министр финансов Самир Шарифов, министр оборонной промышленности Явер Джамалов, президент НАНА Акиф Ализаде, первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде, президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Джахангир Аскеров, директор Института информационных технологий НАНА Расим Алигулиев и другие высокопоставленные лица.

Президент АИА, академик Ариф Пашаев, коснувшись проводимой в направлении развития космической отрасли в Азербайджане деятельности, особо отметил вклад Роальда Сагдеева в этой области. А.Пашаев отметил, что золотая медаль является свидетельством высокой оценки Азербайджаном заслуг Р.Сагдеева.

Р.Сагдеев, в свою очередь, отметил значение Азербайджана среди космических стран мира и выразил готовность оказывать всяческую помощь народу Азербайджана.

В завершение участники мероприятия провели обсуждения, касающиеся состояния развития и приоритетов космической промышленности Азербайджана.